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سانشيز سيصبح الأعلى راتباً في إنجلترا

الجمعة 19/يناير/2018 - 03:03 م
سانشيز سيصبح الأعلى راتباً في إنجلترا
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وكالات
 

سيصبح المهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانسيز الأعلى راتباً في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حال انتقاله من آرسنال إلى مانشستر يونايتد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وأشارت صحيفتا "دايلي تلغراف" و"ذا صن" إلى أن سانشيز (29 عاماً) سينال بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد راتباً أسبوعياً بين 450 و560 ألف يورو قبل الضرائب.

ودفع راتب سانشيز المرتفع إلى عدول مانشستر سيتي وتشلسي عن محاولة التعاقد معه، ما ترك يونايتد وحيداً في السباق لضمه.

وأوضحت "دايلي تلغراف" أن يونايتد عرض على سانشسيز عقداً لأربع سنوات ونصف السنة، وقدرت الصفقة مع آرسنال بـ30 مليون جنيه إسترليني (34 مليون يورو)، لكن "ذا صن" اعتبرت أن آرسنال يمكن آن يرفض انتقال اللاعب في حال عدم إيجاد البديل.

وطرحت فكرة مبادلة سانشيز بلاعب وسط مانشستر يونايتد، الأرميني هنريك مخيتاريان.
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