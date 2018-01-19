150 ألف للفائز الأول الأبرز.. تفاصيل ماراثون زايد الخيري

جمع مارثون زايد الخيري بمحافظة الأقصر ، في نسخته الرابعة، كأول وأكبر حدث خيري، المشاركين في الخير تحت شعار "أجري في الخير – كل خطوة تفرق"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأورمان، على أن يخصص عائده لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان بالمجان في صعيد مصر.

وشهد المؤتمر الذي أقيم في ساحة معبد الكرنك، حضور السفير جمعة الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ومحافظ الأقصر محمد بدر، والفريق محمد هلال الكعبى رئيس اللجنة المنظمة العليا لمارثون زايد الخيرى والعميد محمد عامر المنسق العام لمارثون زايد الخيرى واحمد محمد هلال العكحبي عضو اللجنة العليا المنظمة لمارثون زايد الخيرى ويعقوب السعدي عضو اللجنة المنظمة للماراثون.

وتستعرض "الفجر"، فيما يلي، أبرز المعلومات عن المارثون الذي انطلق اليوم، وتم تدشينه كـ "عام زايد" بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الامارات

6 آلاف متسابق

بدأ المشاركون في التجمع والاستعداد للماراثون في السابعة صباحا، وأطلقت شارة بدء السباق في الساعة الثامنة صباح الجمعة من أمام معبد الكرنك بمدينة الأقصر بمشاركة أكثر من 6 آلاف متسابق من الأقصر والمحافظات المجاورة بينهم نحو 24 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلي 500 متطوع وأكثر من 60 إعلاميا وصحفيا للتغطية.

مسافة السباق حوالى 10 كيلو متر

تبلغ مسافة السباق حوالى 10 كيلو متر من أمام معبد الكرنك مرورا بشارع الكورنيش وميدان ابو الحجاج وشارع معبد الكرنك واعلى طريق الكباش وصولا الى كوبرى المطار وطريق النجع الطويل وعودة مرة اخرى الى معبد الكرنك.

التبرعات

الشركة الراعية للماراثون تبرعت بمبلغ 100 الف درهم اماراتي لصالح المستشفي، كما قام موظفو شركة برزينتيشن بجمع مبلغ 56 الف جنيه لتقديمها كتبرعات لمستشفى سرطان الأقصر.

توفير سبل الراحة للمشاركين

وأكد منظمو الماراثون لشركة بريزنتيشن، توفير سبل الراحة للمشاركين، بالاتفاق على قيام قطار كامل ينقلهم في العودة إلى القاهرة وباقي المحافظات، على أن تكون الإقامة في فنادق الأقصر بأسعار رمزية، مع توفير عدد كبير من سيارات الإسعاف؛ للتدخل في أي حالة طارئة.

الجوائز

الجوائز المالية التي سيتم توزيعها على الفائزين الـ500 تبدأ من ألف جنيه للفائز الأخير، حتى 150 ألف للمتسابق الأول.