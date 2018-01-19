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"المدني" يطلق خدمة "سلامة" لإصدار تراخيص السلامة للمنشآت إلكترونيًا

الجمعة 19/يناير/2018 - 02:59 م
المدني يطلق خدمة سلامة لإصدار تراخيص السلامة للمنشآت إلكترونيًا
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الفجر السعودي
 
أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني خدمة "سلامة" لتمكين أصحاب المنشآت من إصدار وتجديد تراخيص السلامة إلكترونيًا.

وتُتيح خدمة "سلامة" لمالكي السجلات التجارية سارية المفعول من طلب الكشف على المنشآت المراد تشغيلها لترخيصها للعمل عبر الموقع الإلكتروني https://salamah.998.gov.sa بخطوات ميسرة، وذلك وفقًا لشروط ومتطلبات السلامة دون الحاجة لمراجعة مقرات الدفاع المدني. حسب صحيفة "سبق"

يُذكر أن خدمة "سلامة" تهدف لتسهيل وتيسير إصدار وتجديد التراخيص وتمكن المستفيدين من متابعة حالة الطلب عن بعد وتحديث بياناته بسرعة وسهولة.


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