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أخبار مانشيستر يونايتد - مسؤولو الشياطين الحمر يصارعون الزمن لانجاز صفقة مهاجم آرسنال

الجمعة 19/يناير/2018 - 03:00 م
أخبار مانشيستر يونايتد - مسؤولو الشياطين الحمر يصارعون الزمن لانجاز صفقة مهاجم آرسنال
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عمر عبدالعزيز
 
يواصل مسؤولو نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي جهودهم، من أجل حسم التعاقد مع نجم فريق آرسنال "أليكسيس سانشيز"، قبل مواجهة فريق بيرنلي غدًا.

وباتت مغادرة المهاجم التشيلي، لملعب الإمارات خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية أمرًا محتملاً بقوة، والانتقال إلى الأولد ترافورد قد يكون وجهته الأقرب.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حث إدارة المانيو على ضرورة الإسراع في ضم سانشيز، من أجل إدراجه في القائمة التي ستشارك في مباراة الغد، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ولكن قد يكون هذا الأمر صعبًا، لأنه سيتعين على اليونايتد التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة الجانرز حول ضم سانشيز، والإعلان الرسمي وتوقيع العقود حتى يتمكن اللاعب من المشاركة أمام بيرنلي.

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