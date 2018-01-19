باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي أمام الأسيوطي





تأكد غياب باهر المحمدي الظهير الأيمن لفريق الإسماعيلى عن مباراة الأسيوطى القادمة، بسبب حصوله على الإنذار الثالث أمام المقاولون العرب في لقاء الجولة الماضية.





وسقط الإسماعيلي في فخ الهزيمة أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري العام.





ويستعد فريق الاسماعيلى لمباراة الاسيوطى سبورت ضمن فعاليات الأسبوع العشرون من مسابقة الدورى العام .



