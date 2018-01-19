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المرصد السوري: القوات الروسية لم تنسحب حتي الآن من عفرين

الجمعة 19/يناير/2018 - 02:53 م
المرصد السوري: القوات الروسية لم تنسحب حتي الآن من عفرين
أرشيفية
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أسماء العزب
 
أفاد المرصد السوي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية لم تنسحب إلى الآن من عفرين، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".

وأوضح "المرصد السوري"، أن المئات من مقاتلي المعارضة يتجهون إلى حدود تركيا، تحضيرًا للهجوم على عفرين.

ويشار إلى أن القوات الروسية التي تتمركز في منطقة كفر جنه لا تزال تتمركز في المنطقة ولم ينسحب أي جندي روسي من المنطقة، وقامت القوات الروسية بتغيير مكان تمركزهم من مكان إلى آخر.

وتعرضت منطقة كفر جنه لقصف تركي ومن الفصائل السورية الاسلامية المسلحة ليلة أمس بعشرات القذائف.

المزيد عن: مقاتلي المعارضة عفرين حقوق الانسان حدود تركيا انسحاب القوات الروسية المرصد السوري
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