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الإسماعيلي يواصل الكهرباء وديا

الجمعة 19/يناير/2018 - 02:51 م
الإسماعيلي يواصل الكهرباء وديا
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أحمد سعد
 

اتفق الجهاز الإدارى بالنادى الإسماعيلى، مع نادى الكهرباء لخوض مباراة ودية بين الفريقين عصر الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية الرياضى.

يأتى ذلك فى إطار إستعدادات الفريق لمواجهة الأهلى، فى إطار الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى العام، والمقرر إقامتها يوم 30 يناير الجارى.

ويذكر أن الجهاز الفنى للدراويش، يقوم بعمل لقاءات ودية فى اليوم التالى لمبارياته بالمسابقة المحلية.

المزيد عن: مباراة ودية الكهربا الإسماعيلي والكهربا الإسماعيلي
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