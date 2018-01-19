القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد والإتفاق اليوم الجمعة 19-1-2018 بكأس خادم الحرمين الشريفين
الجمعة 19/يناير/2018 - 02:53 ص
أحمد عصام
يلتقي اليوم الجمعة، فريقا الإتحاد والإتفاق، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتقام المباراة في تمام الساعة 8:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة،
والساعة 7:10 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة أم بي سي برو الأولى.
ومن المتوقع أن تشهد المواجهة صراعا من نوع آخر، بين
المصريين أحمد الشيخ، المنضم حديثا لصفوف الإتفاق، ومحمود كهربا، نجم الاتحاد.
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