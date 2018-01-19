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زاكيتوفا تتصدر بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد

الجمعة 19/يناير/2018 - 02:50 ص
زاكيتوفا تتصدر بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد
الروسية ألينا زاكيتوفا
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وكالات
 

تصدرت الحسناء الروسية ألينا زاكيتوفا (16 عاما)، مسابقة البرنامج القصير، في بطولة أوروبا للتزحلق الفني على الجليد، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.

 

وتمكنت زاكيتوفا من تصدر البرنامج القصير بـ(80,27) نقطة، متقدمة على مواطنتها بطلة العالم وأوروبا يفغينيا مدفيديفا التي جمعت (78,57) نقطة، فيما كان المركز الثالث من نصيب الإيطالية كارولينا كوستنير بـ(78,30) نقطة.

 

وستقام مسابقة البرنامج الاختياري في الـ20 من يناير الجاري.

 

 

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