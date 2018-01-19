توقيت وتفاصيل مباراة الإتحاد والإتفاق اليوم الجمعة 19-1-2018 بكأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي اليوم الجمعة، فريقا الإتحاد والإتفاق، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:10 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أم بي سي برو الأولى.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة صراعا من نوع آخر، بين المصريين أحمد الشيخ، المنضم حديثا لصفوف الإتفاق، ومحمود كهربا، نجم الاتحاد.