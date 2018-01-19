ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميا.. المصري البورسعيدي يتعاقد مع السوري علاء الشبلي

الجمعة 19/يناير/2018 - 02:17 ص
رسميا.. المصري البورسعيدي يتعاقد مع السوري علاء الشبلي
علاء الشبلي
طباعة
علاء خليف
 

أعلن نادي المصري البورسعيدي عن تعاقده رسميًا مع السوري علاء الشبلي لاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

ونشر النادي البورسعيدي صورة لـ"الشبلي" بقميص المصري عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها: " رحبوا معنا بلاعبنا الجديد الظهير الأيمن السوري علاء الشبلي".

 

وكان "الشبلي" قد انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق ، مما دفعه للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قبل أن ينضم للنادي المصري البورسعيدي.


 

المزيد عن: علاء الشبلي رياضة المصري البورسعيدي السوري علاء الشبلي الزمالك الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
ليبيا
-
x
18:30
-
نيجيريا
رواندا
-
x
21:30
-
غينيا الإستوائية
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا
-
x
14:30
-
سموحة
دوري VIVA الكويت
الجهراء
-
x
15:25
-
النصر
القادسية
-
x
17:55
-
العربي
دوري نجوم قطر
العربي
-
x
15:25
-
الدحيل
المرخية
-
x
17:35
-
قطر
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الاتحاد
-
x
19:10
-
الإتفاق
دوري جنوب إفريقيا
بيدفيست ويتس
-
x
20:00
-
بلومفونتين سيلتيك
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
إتحاد بسكرة
-
x
16:00
-
شبيبة الساورة
شبيبة القبائل
-
x
17:00
-
اتحاد البليدة
شباب رياضي بلوزداد
-
x
17:00
-
إتحاد الحراش
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
-
x
21:00
-
سبورتينج لشبونة
بورتو
-
x
23:00
-
تونديلا
الدوري الفرنسي
كان
-
x
21:45
-
مارسيليا
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
21:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
اليابان
-
x
10:00
-
أوزبكستان
قطر
-
x
13:30
-
فلسطين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/19/2018 4:03:21 AM