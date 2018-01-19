رسميا.. المصري البورسعيدي يتعاقد مع السوري علاء الشبلي

أعلن نادي المصري البورسعيدي عن تعاقده رسميًا مع السوري علاء الشبلي لاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر النادي البورسعيدي صورة لـ"الشبلي" بقميص المصري عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها: " رحبوا معنا بلاعبنا الجديد الظهير الأيمن السوري علاء الشبلي".

وكان "الشبلي" قد انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق ، مما دفعه للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قبل أن ينضم للنادي المصري البورسعيدي.



