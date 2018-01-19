هيجواين يبكي في برنامج تليفزيوني بسبب موقف إنساني

شارك الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، في برنامج تلفزيوني إيطالي يقوم بحل المشاكل الأسرية.

وحل هيجواين ضيفا على برنامج "C'e posta per te" أو "هناك بريد لك"، واستعان به والدا شاب إيطالي يعشق النجم الأرجنتيني من أجل التغلب على الحزن الذي يعتريه منذ فقدانه لأخيه العام الماضي.

وفاجأ هيجواين الشاب بظهوره، وأهداه قميصه، كما تكفل بتكاليف رحلة الشاب إلى نيويورك التي كان هو وأخوه المتوفى يعتزمان القيام بها، وذرف النجم الأرجنتيني الدموع متأثرا بعودة الشاب إلى عائلته.

وعلق هيجواين على ذلك على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا: "كنت سعيدا للمّ شمل تلك العائلة ولاختياري من قبلهم للمساعدة، لكني شعرت بالحزن في نفس الوقت لذلك الشاب وما مرّ به، الأمر أثّر فيّ كثيرا".