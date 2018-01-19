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اليوم.. حفل الكينج محمد منير بدبي

الجمعة 19/يناير/2018 - 01:51 ص
اليوم.. حفل الكينج محمد منير بدبي
محمد منير
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الفجر الفني اليوم
 

يحي الكينج محمد منير،  حفلًا غنائيًا ضخمًا اليوم الجمعة، في أكبر مسارح دبي وهو (دبي ميديا سيتي) في حضور عدد كبير من محبيه و عشاقه.


ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير عدد كبير من أشهر اغنياته و التي يتفاعل معها جمهوره ، ومن ابرزها :(سو يا سو ، اليلة يا سمره ، شمندوره ، خايف و ربك لما يريد).


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