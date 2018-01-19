اليوم.. حفل الكينج محمد منير بدبي





يحي الكينج محمد منير، حفلًا غنائيًا ضخمًا اليوم الجمعة، في أكبر مسارح دبي وهو (دبي ميديا سيتي) في حضور عدد كبير من محبيه و عشاقه.









ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير عدد كبير من أشهر اغنياته و التي يتفاعل معها جمهوره ، ومن ابرزها :(سو يا سو ، اليلة يا سمره ، شمندوره ، خايف و ربك لما يريد).







