اليوم.. حفل الكينج محمد منير بدبي
الجمعة 19/يناير/2018 - 01:51 ص
الفجر الفني اليوم
يحي الكينج محمد منير، حفلًا غنائيًا ضخمًا اليوم الجمعة، في أكبر مسارح دبي وهو (دبي ميديا سيتي) في حضور عدد كبير من محبيه و عشاقه.
ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير عدد كبير من أشهر اغنياته و التي يتفاعل معها جمهوره ، ومن ابرزها :(سو يا سو ، اليلة يا سمره ، شمندوره ، خايف و ربك لما يريد).
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