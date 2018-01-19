رونالدينيو يوجه رسالة مؤثرة إلى معشوقته!

شكر النجم البرازيلي رونالدينيو الذي قرر وضع حد لمسيرته في ملاعب كرة القدم عن 37 عاما، كل من رافقه خلال مشواره لاسيما صديقته المفضلة... الكرة.

وقال رونالدينيو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 48 ساعة على الكشف عن قرار الاعتزال على لسان شقيقه ومدير أعماله روبرتو أسيس: "بعد ثلاثة عقود مكرسة لكرة القدم، أقول وداعا لأعظم أحلامي، لقد تحقق الحلم".

وردد رونالدينيو ما قاله أسطورة ريال مدريد الإسباني ألفريدو دي ستيفانو الذي توفي عام 2014، متوجها إلى الكرة بالقول: "شكرا أيتها العجوز لأنك كنت مصدر إلهامي طيلة هذه الفترة ورفيقتي في كل هذه الانتصارات".

وتابع: "شكرا إلهي على هذه الحياة التي أعطيتني إياها، على عائلتي، أصدقائي وهذه المهنة الأولى"، في إشارة إلى كرة القدم.

وقال رونالدينيو في رسالته: "الأشخاص الذين يعرفونني، يعلمون مدى خجلي وبأني لست معتادا على الحديث كثيرا، لكني أريد أن أشكر بكل جوارحي كل الذين ساعدوني على القيام بأعز شيء لي".

وانطلقت مسيرة رونالدينيو في صفوف فريق مسقط رأسه غريميو بمدينة بورتو أليغري قبل الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان حيث مكث في صفوف فريق العاصمة الفرنسية موسمين (2001-2003) ثم وقع مع برشلونة الإسباني من 2003 إلى 2008 وعاش معه الحقبة الذهبية للفريق ونال في صفوفه الكرة الذهبية عام 2005 وتوج بألقاب عديدة أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2006.

ودافع عن صفوف ميلان الإيطالي لثلاثة مواسم (2008-2011) قبل العودة إلى البرازيل حيث لعب تباعا مع فلامينغو (2011-2012) وأتلتيكو مينيرو (2012-2014) وفاز في صفوفه بكأس ليبرتادوريس، ثم خاض موسما واحدا في صفوف كيريتارو المكسيكي وأخيرا فلوميننسي حيث فسخ عقده مع الأخير في سبتمبر عام 2015.