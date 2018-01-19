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أخبار ريال مدريد.. أسينسيو: ديناميكية الفريق سوف تتغير في الفترة المقبلة

الجمعة 19/يناير/2018 - 01:46 ص
أخبار ريال مدريد.. أسينسيو: ديناميكية الفريق سوف تتغير في الفترة المقبلة
ماركوس أسينسيو
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أحمد عصام
 

أكد ‏ماركو أسينسيو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، أن مباراة ليجانيس بكأس ملك إسبانيا كانت صعبة، وأن الفريق يعلم بأن ليجانيس سوف يقدمون مباراة جيدة.

 

وأضاف أسينسو خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "الهدف الذي سجلناه جاء بتركيز وكنا نعمل في التدريبات على ذلك، ‏ونحن نعلم بأن كل شيء يتغير في كرة القدم في غضون لحظات، من الان فصاعداً سوف تتغير ديناميكية الفريق، في بعض الأحيان نفعل كل شيء في المباراة ولكن لانسجل هذا حال كرة القدم".

 

وتابع: "‏مفتاح تغيير الفريق، أن نلعب كل مباراة ونعتبرها كنهائي، وتسجيل الأهداف سوف يعطينا الدافع الأكبر للمباريات التي سوف نلعبها".

 

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