بعد الفوز على الداخلية.. تعرف على الـ5 مباريات المقبلة للزمالك بالدوري

تنتظر نادي الزمالك مواجهات نارية، في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقفز الزمالك إلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بعد حقق فوزًا ثمينًا علي الداخلية بهدفين، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة.

ويستعرض "الفجر الرياضي " المباريات الخمس المقبلة للأبيض بداية من الأسبوع العشرين، على النحو التالي:

*الأسبوع الـ 20:

يلتقي الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي في مواجهة نارية، في تمام الساعة الـ7:00 م، على ملعب الجيش في برج العرب يوم 24 يناير 2018.

*الأسبوع الـ 21:

يلتقي الزمالك وإنبي في تمام الساعة الـ8:00 م على استاد بترو سبورت يوم 31 يناير 2018.

*الأسبوع الـ 22:

يلعب الزمالك أمام نظيره طنطا في تمام الساعة الـ 8:00 م على استاد بترو سبورت يوم 4 فبراير 2018.

*الأسبوع الـ 23:

ينتظر الزمالك مواجهة قوية أمام سموحة السكندري، في تمام الساعة الـ 5:15 م على استاد الإسكندرية، يوم 10 فبراير 2018.

*الأسبوع الـ 24:

يصطدم الزمالك بوادي دجلة في تمام الساعة الـ 5:00 م على استاد بترو سبورت يوم 14 فبراير 2018.