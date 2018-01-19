أهم الأخبار العالمية يوم الخميس 18 يناير 2018.. سانشيز يقترب من المان يونايتد

يستعرض "الفجر الرياضي" يومياً أبرز 10 أخبار عالمية حدثت على مدار اليوم، ومن أهمها إعلان أديداس عن اقتراب سانشيز من مانشستر يونايتد وإعلان بروسيا دورتموند بقاء أوباميانج في صفوفه.

برشلونة يتفق مع سيرجي روبيرتو على تمديد عقده

دورتموند: أوباميانج باقٍ مع الفريق

يوفنتوس يكشف حقيقة التفاوض مع رونالدو

إسلام سليماني يقترب من الرحيل عن ليستر سيتي

الحرس الوطني الروسي يعلن عدم تأمين نجوم مونديال 2018

مهاجم باريس سان جيرمان على رادار توتنهام

رسميا.. شفاينشتايجر يجدد عقده مع شيكاغو

الدوري الصيني يغازل كريستيانو رونالدو

ريتشارليسون على رادار تشيلسي وأرسنال