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أحمد الشقنقيري يفتتح معرض "مونوكروم" بجاليري لمسات (صور)

الجمعة 19/يناير/2018 - 01:32 ص
أحمد الشقنقيري يفتتح معرض مونوكروم بجاليري لمسات (صور)
الشقنقيري يفتتح معرض "مونوكروم"
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شيماء عطية
 


افتتح الفنان محمد الشقنقيري، معرض تشكيلي جديد بعنوان "مونوكروم"، وذلك في الثامنة من مساء أمس الخميس الموافق ١٨ يناير الجاري بجاليري "آرت لمسات".


وشهد المعرض حضور لفيف من الفنانين والنقاد ومحبي الفن التشكيلي، وحرص "الشقنقيري" على شكر جميع الفنانين المشاركين في المعرض على أعمالهم.


يشارك في المعرض مجموعة من الفنانين التشكيلين الذين أبدعوا باستخدام اللون الواحد في إبراز و تجسيد أجمل الأعمال الفنية.

أحمد الشقنقيري يفتتح معرض "مونوكروم" بجاليري لمسات (صور)
أحمد الشقنقيري يفتتح معرض "مونوكروم" بجاليري لمسات (صور)
أحمد الشقنقيري يفتتح معرض "مونوكروم" بجاليري لمسات (صور)
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