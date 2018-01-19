أخبار ريال مدريد - زيدان بعد الفوز على ليجانيس: سنواصل القتال حتى النهاية

‏أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه قدم مباراة في غاية الجدّية أمام ليجانيس في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز الملكي بهدف نظيف، وأن النتيجة جيدة، برغم عدم اللعب بالطريقة المعتادة، مشيراً إلى أن الأداء تحسن مستوى الفريق كثيرًا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي: "أعجبني تفاني اللاعبين اليوم، دافعنا بشكل جيد بالرغم من الصعوبة التي وجدناها في صناعة اللعب".

وأضاف: "الموسم لا يزال طويل، علينا إستعادة الإنتصارات ومواصلة الحفاظ على شباك نظيفة، لا يمكن القول بأن الدوري تم حسمه ولكن علينا المنافسة دائمًا".

واستطرد: "ضد فياريال لعبنا بشكل ممتاز ولم نتمكن من الفوز، اليوم لعبنا مباراة أقل جودة من السابقة لكن حققنا الفوز".

وتابع: "سيبايوس كان يُعاني من كدمة وشعر ببعض الآلام لهذا السبب لم يتمكن من تقديم كامل مستواه".

وواصل: "كان من المهم تحقيق الفوز اليوم وتقديم مباراة جدّية، سعداء للنتيجة".

وأكمل: "في بعض الأحيان تكون الأمور صعبة، لكن سوف نخرج من هذه الوضعية، الفوز اليوم إيجابي ويمكن إعتباره نقطة إنطلاقة".

وأتم: "فاييخو تضرر اليوم، لا أدري كم سيغيب غدا سيُجري الفحوصات لكنه تضرر".