الموسيقار العالمي جورج زامفير يصل مطار القاهرة (صور)

وصل منذ قليل الموسيقار العالمي جورج زامفير إلى مطار القاهرة علي متن خطوط مصر للطيران، وكان في استقباله من مطار أثنيا إلي القاهرة فريق من وزارة الطيران، كما اهتمت ادارة مطار القاهرة بان تكون موسيقي زامفير المعروفة في استقباله فور وصوله لمطار القاهرة، وذلك بالتنسيق مع الجمعية الدولية للأورام BGICS التي تقيم الحفل الخيري الذي سيحيه زامفير تحت شعار "Music against Cancer" أو الموسيقي ضد مرض السرطان غدا الجمعة الموافق 19 من يناير الجاري بحضور عدد من الوزراء والسفراء ونجوم الفن والمجتمع بالإضافة إلي اكثر من 75 خبير في مرض السرطان من حول العالم، للمشاركة في الحد من أخطار هذا المرض الخطير، وسيتم جمع عائدات تذاكر الحفل، لتكون بمثابة دعم كبير لعلاج الحالات المصابة والتوعية للحد من مخاطر المرض المنتشر بشكل كبير في كل أنحاء العالم.

وأكد دكتور هشام الغزالي استاذ الاورام بطب عين شمس ورئيس الجمعية انه على قدر الاهتمام الشديد بالبحث عن العلاجات الحديثه التي تحرز أعلى معدلات للشفاء بالنسبة لهذه المرض وقال "مع اهتمامنا بالبحث العلمي فإننا على نفس القدر من هذا الإهتمام نركز على الحالة المعنوية وجودة الحياة بالنسبه لمرضى الأورام ، والموسيقى لا شك ان لها دورا في رفع الحاله المعنويه للمرضى، لهذا اختارنا أن يكون شعار المؤتمر هذا العام "Music against Cancer" أو الموسيقي ضد مرض السرطان".



وأضاف أنه في إطار الاحتفال بالدورة العاشرة للمؤتمر الدولي لأورام الثدي والنساء تم إختيار الموسيقار العالمي زامفير لإثبات ان العالم كله يدا واحده علما وفنا ضد مرض السرطان، وقال "وجدت ترحيبا كبيرا من زامفير بالتواجد على ارض مصر، وأشكره بشدة على إستجابته للدعوة ودعمه لمرضى السرطان وموافقته على ان يخصص كل دخل الحفل لصالح مرضى الأورام".



وعلي الجانب الاخر أكد جورج زامفير سعادته بالعودة لمصر مرة اخري ليقيم هذا الحفل الخيري الداعم لمرضى السرطان، كما أنه أول حفل منفرد له بعد حفله الأخير في مصر والذي أقيم عام 2009 والتي قدمها منفردا علي مسرح دار الاوبرا المصرية بالقاهرة والاسكندرية، ووصف زامفير مصر بـ "أرض الفراعنة"، مشيرا إلى أنها ملتقى لحضارات وثقافات العالم، ومؤكداً على تأثره بها منذ بداية احترافه للفن وهو فى سن الرابعة عشر.



الموسيقار جورج زامفير يلقب"ملك الفلوت" لكونه فريد فى عزفه على هذه الآلة، من مواليد مدينة جايتسى برومانيا 1941، تعلم الموسيقى فى سن الرابعة عشر من عمره، وأصقل موهبته بالدراسة فى جامعة الموسيقى القومية فى بوخارست، وتخرج بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف من أكاديمية الموسيقى برومانيا، وأصبح فى وقت وقت قصير قائداً لأكبر أوركسترا للفلكلور الرومانى، والذى يحمل اسم "سيسورليا"، وانضم أيضاً إلى فرقة فلكلورية صغيرة تعرف باسم "تاراف" تضم 7 أعضاء، قال عنها إنها ستتيح فرصة العزف على المقطوعات الموسيقية القديمة التى تتميز بها المدينة، حاز الفنان الروماني على 140 اسطوانة ذهبية وبلاتينية فى الموسيقى، وحصيلة مبيعاته أكثر من 40 مليون نسخة.







