شاهد.. اللمسات النهائية لمؤتمر حملة "مواطن لدعم السيسي رئيسا لمصر 2018" (فيديو)



وتنطلق فعاليات المؤتمر الساعة الرابعة غدًا، ونشرت الصفحة الخاصة بالحملة، تفاصيل دخول السيارات والحافلات القادمة للمؤتمر، وهي كالأتي: "مدخل الاستاد امام مسجد ال رشدان: بوابة رقم ٩ لدخول محافظات (القاهرة والقليوبية والاسماعلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء)، وبوابة رقم ٢

لدخول محافظات (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر)".





إضافة إلى "مدخل الاستاد من صلاح سالم خلف دار المدرعات (باركن ش الطب الرياضي): بوابة 3 لدخول محافظات (الإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية ودمياط)، أما بالنسبة للحضور بالمواصلات العامة، عليهم التوجه لباب ٦ خلف بانوراما ٦ أكتوبر".





تستحد حملة "مواطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر 2018"، لإطلاق مؤتمرًا حاشدًا، اليوم الجمعة، حيث تضع اللمسات النهائية على استعدادات الحفل في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.