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شاهد.. اللمسات النهائية لمؤتمر حملة "مواطن لدعم السيسي رئيسا لمصر 2018" (فيديو)

الجمعة 19/يناير/2018 - 02:04 ص
شاهد.. اللمسات النهائية لمؤتمر حملة مواطن لدعم السيسي رئيسا لمصر 2018 (فيديو)
حملة "مواطن"
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نعيم يوسف
 
تستحد حملة "مواطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر 2018"، لإطلاق مؤتمرًا حاشدًا، اليوم الجمعة، حيث تضع اللمسات النهائية على استعدادات الحفل في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الساعة الرابعة غدًا، ونشرت الصفحة الخاصة بالحملة، تفاصيل دخول السيارات والحافلات القادمة للمؤتمر، وهي كالأتي: "مدخل الاستاد امام مسجد ال رشدان: بوابة رقم ٩ لدخول محافظات (القاهرة والقليوبية والاسماعلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء)، وبوابة رقم ٢
لدخول محافظات (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر)".

إضافة إلى "مدخل الاستاد من صلاح سالم خلف دار المدرعات (باركن ش الطب الرياضي): بوابة 3 لدخول محافظات (الإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية ودمياط)، أما بالنسبة للحضور بالمواصلات العامة، عليهم التوجه لباب ٦ خلف بانوراما ٦ أكتوبر".

المزيد عن: مواطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة السيسي إستاد القاهرة
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