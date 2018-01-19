تعرف على مباريات ليفربول "محمد صلاح" خلال شهري يناير وفبراير

يعيش ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في الآونة الأخيرة، حالة رائعة سواء على المستوى الفني أو النتائج التي يقدمها تحديدًا في الدوري.

يحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة متساويا مع تشيلسي صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.

تمكن الليفر من تسجيل 54 هدفاً في الدوري حتى الآن ويحتل المركز الثاني كأكثر الفرق تهديفًا في الدوري خلف مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة والذي سجل 67 هدفًا؛ بينما يعاني على المستوى الدفاعي، حيث مني مرماه ب 28 هدف.

ويرصد " الفجر الرياضي " مباريات ليفربول في الأيام المتبقية من شهر يناير وجميع مبارياته في فبراير المقبل:

- الإثنين 22 يناير 2018: سوانزي سيتي وليفربول الساعة 10 مساءًا

- الثلاثاء 30 يناير 2018: هيدرسفيلد وليفربول الساعة 10 مساءًا

- الأحد 4 فبراير 2018: ليفربول وتوتنهام الساعة 6 ونصف مساءًا

- الأحد 11 فبراير 2018: ساوثهامبتون وليفربول الساعة 6 ونصف مساءًا