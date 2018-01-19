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إبراهيم عيسى: عبد الناصر لم يكن معاديا لأمريكا.. وثورة يوليو لم تكن ضدها

الجمعة 19/يناير/2018 - 02:51 ص
إبراهيم عيسى: عبد الناصر لم يكن معاديا لأمريكا.. وثورة يوليو لم تكن ضدها
الإعلامي إبراهيم عيسى
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كساب أحمد علي
 
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ثورة يوليو لم تكن ضد أمريكا، وهذا واضح في كتب محمد حسنين هيكل، لافتَا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يكن معاديا لسياسات أمريكا.

وتابع "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حوش عيسى"، المذاع على فضائية "on e"، أن ثورة يوليو كانت ضد بريطانيا وكانت تهدف للاستقلال، مشيرًا إلى أن عبد الناصر كان لديه علاقات مع كافة الجهات بما فيهم السفير الأمريكي بالقاهرة.
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