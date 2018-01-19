ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"التضامن": ضبطنا بعض الأوراق المزورة لمستحقي "تكافل وكرامة" بالأقصر

الجمعة 19/يناير/2018 - 02:42 ص
التضامن: ضبطنا بعض الأوراق المزورة لمستحقي تكافل وكرامة بالأقصر
الدكتورة نيفين القباش
طباعة
أمنية فوزي
 
قالت الدكتورة نيفين القباش ممثلة وزارة التضامن لملف الحماية الاجتماعية، إن القطاع الخاص سيكون شريك في تحقيق الحماية الاجتماعية خلال 2018، مضيفة أننا نحتاج لتطوير الجهاز الوظيفي في مصر والاعتماد على نظام الميكنة.

وأضافت القباش في حوارها مع برنامج "مساء DMC"، أن هناك جزء كبير من العمالة في مصر غير مسجلة.

وتابعت القباش أنه تم ضبط بعض الأوراق المزورة لمستحقي دعم تكافل وكرامة في الأقصر.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
ليبيا
-
x
18:30
-
نيجيريا
رواندا
-
x
21:30
-
غينيا الإستوائية
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا
-
x
14:30
-
سموحة
دوري VIVA الكويت
الجهراء
-
x
15:25
-
النصر
القادسية
-
x
17:55
-
العربي
دوري نجوم قطر
العربي
-
x
15:25
-
الدحيل
المرخية
-
x
17:35
-
قطر
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الاتحاد
-
x
19:10
-
الإتفاق
دوري جنوب إفريقيا
بيدفيست ويتس
-
x
20:00
-
بلومفونتين سيلتيك
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
إتحاد بسكرة
-
x
16:00
-
شبيبة الساورة
شبيبة القبائل
-
x
17:00
-
اتحاد البليدة
شباب رياضي بلوزداد
-
x
17:00
-
إتحاد الحراش
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا سيتوبال
-
x
21:00
-
سبورتينج لشبونة
بورتو
-
x
23:00
-
تونديلا
الدوري الفرنسي
كان
-
x
21:45
-
مارسيليا
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
21:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
اليابان
-
x
10:00
-
أوزبكستان
قطر
-
x
13:30
-
فلسطين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/19/2018 4:02:21 AM