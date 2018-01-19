"التضامن": ضبطنا بعض الأوراق المزورة لمستحقي "تكافل وكرامة" بالأقصر

قالت الدكتورة نيفين القباش ممثلة وزارة التضامن لملف الحماية الاجتماعية، إن القطاع الخاص سيكون شريك في تحقيق الحماية الاجتماعية خلال 2018، مضيفة أننا نحتاج لتطوير الجهاز الوظيفي في مصر والاعتماد على نظام الميكنة.



وأضافت القباش في حوارها مع برنامج "مساء DMC"، أن هناك جزء كبير من العمالة في مصر غير مسجلة.



وتابعت القباش أنه تم ضبط بعض الأوراق المزورة لمستحقي دعم تكافل وكرامة في الأقصر.

