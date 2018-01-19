"المؤتمر": مصر ليس لديها رفاهية الوقت.. ويجب على الشباب اقتحام مجال العمل



وأضاف "أبو العطا"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن مصر ليس أمامها رفاهية الوقت، منوها بأن هناك شباب مازال عازفا عن العمل، وينتظر فرص عمل معينة، مناشًدا الشباب اقتحام مجال العمل.



قال الدكتور حسين أبو العطا، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحًا منذ البداية أنه يريد أن يشاركة الشعب والشباب خصوصًا للنهوض بمصر.