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محمد ثروت: والدي كان بطل مصر وإفريقيا في رياضة "رمي القرص"

الجمعة 19/يناير/2018 - 01:43 ص
محمد ثروت: والدي كان بطل مصر وإفريقيا في رياضة رمي القرص
محمد ثروت
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مريم الشريف
 

كشف الفنان محمد ثروت، أنه كان يمارس رياضة "رمي القرص" اقتداء بوالده كابتن ثروت سعيد بطل مصر وإفريقيا فى هذه الرياضة، إلا أنه لم يجد نفسه فى هذا النوع من الرياضة.


وأضاف خلال لقائه فى برنامج "الراديو بيضحك" على 9090، قائلًا: "رمي القرص أحد ألعاب القوي، وتحتاج هذه الرياضة أن يكون الشخص طويلًا نوعًا ما، ولذلك قررت الابتعاد عنها".
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