أرملة "سمسار المهندسين" تتهم أسرة زوجها الراحل بخطف نجلها

كشفت شيماء، أرملة فريد شوقي، سمسار المهندسين الذي قُتل في الفترة الماضية، تفاصيل واقعة خطف ابنها بواسطة أسرة زوجها المتوفي، موضحة أنها كانت دائما الشجار مع والدة زوجها، واعتدت عليها بعد ولادتها بـ 40 يوم، وقام الأهالي بالتدخل وفضوا الشجار، مضيفة: "أنا يتيمة الأب والأم، أنا من ساعة تلك الواقعة أخذت جنب أنا وزوجي".



وأضافت "شيماء"، خلال حوارها في برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها منذ تلك اللحظة وعلاقتها سطحية مع أسرة زوجها، وعند مقتل زوجها واثناء وجودها في بلدته من أجل دفنه، قام شقيقة بأخذ مفاتح منزل الزوجية وأخذ كل متعلقات زوجها، سواء من هواتف محمولة أو أوراق ومستندات وأموال، وأدعى أنها مزورة، رغم معرفتها الشديدة أن زوجها لم يكن يُتجار أو يستحوذ على اي أموال مزورة.



وتابعت:"خطفوا ابني، وحرموني منه، إزاي يحرموا ابني اليتم ويحرموه من أمه وأخته بأي حق ".

