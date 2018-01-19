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نائب: لقاء "السيسي" برئيس الوزراء الإثيوبي محاولة لتفويت الفرصة على ثالوث الشر

الجمعة 19/يناير/2018 - 02:29 ص
نائب: لقاء السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي محاولة لتفويت الفرصة على ثالوث الشر
النائب طارق الخولي
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رقية جمال
 
قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحاول أن يباغت لتفويت الفرصة على ثالوث الشر متمثل في تركيا وقطر وإسرائيل التى دأبت على محاولات دفع إثيوبيا والسودان لإيجاد تواترات مع الجانب المصري، وتصعيد هذه التواترات ومحاولات جر مصر لمناوشات عسكرية.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بكرة بينا" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي، محاولة لتعظيم المصالح المشتركة بين الدولتين، بما يعطي الفرصة لأن يكون الجانبين حريصان على إيجاد حل سياسي لأزمة سد النهضة بعيدا عن الصراعات والمناوشات، أو الدخول في نفق مظلم.

وتابع، أن هناك آمال تنعقد بوجود رئيس الوزراء الإثيوبي بالقاهرة، وإمكانية وجود حل سياسي.
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