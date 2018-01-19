شاهد.. "القرموطي" يقدم التحية للمواطن المصري من أعلى نقطة في ستوديو "آخر النهار" (فيديو)







قام الإعلامي جابر القرموطي بالصعود لأعلى مكان في الاستوديو، وعقب قائلاَ: "هذه الوقفة هي من أجل احترام كل شخص يعيش على هذه الأرض"، لافتَا إلى أن المواطنين تعبوا خلال الأيام الاخيرة، ومن المتوقع أن يتحملوا الكثير من التعب والمشقة خلال الأيام القادمة.وتابع "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه فخور بتحمل المواطن المصري خلال الفترة السابقة، لافتَا إلى أن الواقع بعد ثورة 25 يناير إلى هذه اللحظة استثنائي بكل المقاييس، معقبَا: "من أعلى مكان في الاستوديو أقف وقفة تحية وتقدير للمواطن المصري الذي تحمل الكثير".