خبيرة اقتصادية تطالب بتثبيت سعر الفائدة لهذا السبب

قالت الدكتورة نورا الشرقاوي، الخبيرة الاقتصادية، إننا بحاجة لتثبيت سعر الفائدة لحين ظهور إنتاج حقيقي يمول الاحتياطي بشيء آخر غير الاستدانة للحفاظ على سعر العملة.



وأضافت "الشرقاوي"، خلال حوارها ببرنامج "أنا الوطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه مع بدء إنتاج حقل ظهر، سيساهم في توفير 2 مليار دولار سنويا، لافتة إلى أن هناك استقرار في العملة، وهذا يستلزم أن يكون هناك انخفاض في أسعار السلع.



ونوهت، إلى أننا غير مؤهلين على السيطرة على سعر العملة، و90% من التجار يعتبرون من الاقتصاد الموازي، وهناك ضرورة لحصر هذه الطبقة بقاعدة بيانات قوية جدًا لهم للتعامل معهم وضمهم للاقتصاد الرسمي.

