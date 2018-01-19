سمير صبري: إنجازات السيسي لا ينكرها إلا جاحد



وأشار إلى أن الرئيس السيسي استلم تركة خربة جدًا.



قال المحامي سمير صبري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدث إنجازات لا ينكرها إلا جاحد، مضيفًا أن الرئيس السيسي ليس في حاجة إلى تقديم نفسه من جديد للمصريين.وأضاف "صبري"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن الرئيس السيسي دائما يتحدث أن ما حققه من إنجازات تم بمساعدة الشعب، متابعا: "كان الله في عون السيسي".