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فولفو تطلق سيارة تغوص في الثلوج (صور)

الخميس 18/يناير/2018 - 02:32 م
فولفو تطلق سيارة تغوص في الثلوج (صور)
سيارة فولفو
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ترجمة- سارة أحمد
 
أطلقت الصين أحدث إصدار لها للسيارة "فولفو" الذي أذهل العالم و الشعب الصيني تحديدًا، حيث أن النسخة الجديدة من السيارة تستطيع الغوص في الثلوج.

وأجرت الشركة مسابقات مفتوحة لتجربة السيارة، حيث استخدمت حلبة سباق كبيرة مغطاة بالثلج وهذا لإثبات قدرة قائد السيارة علي التحكم بالسيارة بشكل كامل في هذا الطريق.

فهذه النسخة مزودة بمكابح (فرامل) لا تجعل السيارة تنزلق بسبب الطريق غير الآمن الذي يؤدي إلى حدوث الكثير من الحوادث.

وأشار الصحفيون إلى أن هذه هي السيارة الأمثل في مواجهة درجات الحرارة في الجنوب التي تصل إلى 30 درجة تحت الصفر في بعض الأحيان.

فولفو تطلق سيارة تغوص في الثلوج (صور)
فولفو تطلق سيارة تغوص في الثلوج (صور)
فولفو تطلق سيارة تغوص في الثلوج (صور)
فولفو تطلق سيارة تغوص في الثلوج (صور)
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