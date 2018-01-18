برشلونة وريال مدريد يأملان في استعادة توازنهما بالليجا





يتطلع فريق برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، لاستعادة توازنه سريعا في مواجهة ريال بيتيس، مساء الأحد في المرحلة الـ 20 من المسابقة، بعدما انتهت مسيرته الخالية من الهزائم على مدار 29 مباراة على يد إسبانيول.





وسقط برشلونة أمام إسبانيول بهدف دون رد، في ذهاب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا، لتنتهي المسيرة الخالية من الهزائم والتي بدأت منذ الجولة الأولى للدوري الإسباني في أغسطس الماضي.





وعلى ملعب بينيتو فيامارين، سيجد برشلونة في انتظاره خصما صعبا وخطيرا يتمثل في ريال بيتيس.





ويحتل بيتيس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، علما بأنه سجل ثمانية أهداف في آخر مباراتين له، كما يعيش حالة من النشوة بعد فوزه المثير على إشبيلية 5 ـ 3 ، ثم الفوز على ليجانيس 3 ـ 2، ولم ينجح برشلونة في تجاوز عقبة إسبانيول في مواجهة الكأس ، ولكن المباراة أمام بيتيس من المتوقع أن تكون أكثر إثارة للنادي الكتالوني رغم غياب الوافد الجديد فيليب كوتينيو، والجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي بسبب الإصابة.





ولجأ إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة لسياسة التدوير في صفوف فريقه أمام إسبانيول، ومن المتوقع أن يجري مزيدا من التغيرات على قوام فريقه أمام بيتيس، بما في ذلك عودة المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي جلس على مقاعد البدلاء أمس.





وقال فالفيردي: "نعاني من إصابة بعض لاعبينا، البعض الآخر يعاني من كدمات، وعلينا أن نحاول الوصول للتشكيل الأمثل في كل مباراة بالنظر إلى كل الظروف المحيطة".





وأضاف: "لدينا تلاحق في المباريات في الوقت الراهن، وهناك الكثير من اللاعبين يشاركون كثيرا".













وشارك سواريز من على مقاعد البدلاء أمام إسبانيول لكنه لم ينجح في قلب الأمور لصالح برشلونة، رغم استعادته لمستواه المعهود بعد البداية الباهتة للموسم.





وسجل سواريز 8 أهداف في آخر 7 مباريات مع برشلونة.





وقال سواريز: "دائما أحاول مساعدة الفريق، الشيء الأهم هو مواصلة العمل بنفس الطريقة".





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.





وتعرض أتلتيكو بدوره لخسارة مفاجئة على ملعبه أمام إشبيلية 1ـ 2، في كأس ملك إسبانيا.





ويمتلك أتلتيكو الفرصة لتحقيق طموح جماهيره ومواصلة الضغط على برشلونة عندما يستضيف جيرونا يوم السبت.













ويستضيف ريال مدريد، صاحب المركز الرابع فريق ديبورتيفو لاكورونا، يوم الأحد، أملا في تجنب الهزيمة الثالثة على التوالي بملعب سانتياجو برنابيو، ووقف حملة الانتقادات الموجهة ضد النادي.





وتضاءلت بشكل كبير آمال الريال في الدفاع عن لقب الدوري الإسباني حيث يتأخر بفارق 19 نقطة عن برشلونة المتصدر، ويبدو أن الفريق بات يركز على إنهاء الموسم في المربع الذهبي من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





وقد يعود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، للمشاركة مع الريال أمام ديبورتيفو، بعد مشاركته في التدريبات في الأيام الأخيرة، وهو ما قد يساعد النادي الملكي في أزمته الهجومية.













واكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتسجيل أ هداف في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.





ويلتقي غدا الجمعة في افتتاح المرحلة خيتافي مع أتلتيك بيلباو.





ويلتقي يوم السبت إسبانيول مع إشبيلية وفياريال مع ليفانتي ولاس بالماس مع فالنسيا.





ويلتقي يوم الأحد ألافيس مع ليجانيس وريال سوسييداد مع سيلتا فيجو، فيما يلتقي يوم الاثنين، إيبار مع مالاجا.



