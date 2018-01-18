موسكو تؤكد عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي 29 و30 يناير

أعلنت موسكو، اليوم الخميس، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في سوتشي 29 و30 يناير، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.





وقد أكد مصدر في المعارضة السورية المشاركة في المؤتمر ، قائلا: "نعم إنه كذلك، يوم 30 والمنتدى يستمر يوما واحدا".

وفي وقت سابق، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، بأنه في المنتدى الذي سيبدأ بالعمل على الدستور السوري الجديد، سيتم إعطاء الكلمة للجميع: الحكومة والمعارضة — الداخلية والخارجية والمسلحة، بينما لم يتم التخطيط لإلقاء كلمات من قبل ممثلي الدول الضامنة.