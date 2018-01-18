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تعرف على تفاصيل ألبوم أنغام الخليجي

الخميس 18/يناير/2018 - 02:32 م
تعرف على تفاصيل ألبوم أنغام الخليجي
أنغام
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الفجر الفني
 
أعلنت الفنانة أنغام، عن اقتراب موعد طرح ألبومها الجديد في الأسواق، حيث من المفترض أن يكون بين أيدي محبيها أواخر شهر يناير الحالي، ويحمل اسمها دون التركيز على أغنية محددة كما هو متعارف عليه.

 

الألبوم يتضمن 12 أغنية متنوعة، تعود فيه أنغام للغناء باللهجة الخليجية بعد فترة من الغياب، وتتعاون فيه مع عدد من كبار الشعراء والملحنين المصريين والعرب، ومنهم تركي آل شيخ وسعود بن عبدالله ومحمود الخيامي وأسير الرياض وخالد المريخي وحسن الشافعي وناصر الصالح، وآخرون.

 

ومن المتوقع أن يكون أول غناء لها من الألبوم الجديد ضمن حفلها في مهرجان "فبراير الكويت"، منتصف فبراير المقبل، برفقة الفنان السعودي محمد عبده.
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