اليوم.. بدء احتفالية "بوتاجاسكو" السنوية لتكريم العاملين المثاليين

أقامت الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، احتفالية كبيرة لتكريم العاملين المثاليين بالشركة للسنة الخامسة على التوالى، وذلك تقديرا لمجهوداتهم المبذولة على مدار الفترة الماضية.



وشارك فى الاحتفالية لفيف من قيادات قطاع البترول وعدد من رؤساء الشركات التابعة للقطاع أبرزهمالمهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب،و المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس للغازات البترولية، والمهندس عبد اللاه ابراهيم رئيس شركة السهام البترولية، والمحاسب أحمد عبد المطلب رئيس شركة بوتاجاسكو،والمحاسب عبد الحميد عبد المقصود رئيس الشئون التجارية بشركة بتروجاس، والمحاسب يحيا جاد رئيس العمليات بشركة بوتاجاسكو،وعمرو كامل رئيس نقابة العاملين بشركة بوتاجاسكو، والمهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب.



ومن المقرر أن يتم تكريم 13 من أسر العاملين المتوفين بالشركة، بالإضافة لتكريم 112 عامل من مختلف ادارات الشركة على مستوى 24 محافظة.









