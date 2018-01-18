حرس الحدود يسعى للعودة للقمة على حساب نبروه

استعدالفريق الاول لكرة القدم بنادي حرس الحدود لدخول مباريات الدور الثاني بالممتازب في المجموعة الثالثه (بحري والاسكندرية )الاسبوع 16 بلقاء نادي نبروه ب ستاد المكس بالاسكندرية عصراليوم الخميس في الساعة الثانيه والنصف عقب حصول فرق وأندية الممتاز "ب" علي راحة الاسبوع الماضي.





ويدخل الحرس اللقاء عقب تدعيم الفريق بخمس وجوه جديدة انضمت لصفوف الفريق في الانتقالات الشتوية، مصطفي عبدالستار ومحمد ظريف ودخيرمحمد واسلام شرقيه وطارق سالم، وقد يدفع الجهاز الفني اليوم بظريف في خط الدفاع ظهيرايمن وطارق سالم في خط الهجوم.





ويدخل حرس الحدود لقاء اليوم بروح معنوية مرتفعة عقب اجتماع مجلس ادارة النادي بالفريق أول أمس، والشد من ازره والتأكيد على إستمرار الدعم لتحقيق امل الصعود،





ويحتل الحرس المركز الثاني برصيد 36نقطة تفصله نقطة عن كفرالشيخ المتصدرب37نقطة، في حين يدخل نبروه اللقاء برصيد 15 نقطة يحتل بها المركز ال14 .





وأكد سامي قمصان المدير الفني للحرس، على جاهزية فريقه واللعب علي الفوز لضمان الاستمرار في المنافسة .





تشكيل الحرس لمباراة اليوم يضم: السعدني حراسة المرمي

خط الدفاع احمد النحاس وخالد سامي والشبيني ومحمد يوسف

خط الوسط أحمد جمال ومصطفي جمال وفيلكس

خط الهجوم محمودعبدالله ومودي ومنعم