سعر الريال السعودى اليوم الخميس 18-1-2018 في بنك مصر
الخميس 18/يناير/2018 - 02:17 م
سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-1-2018، في بنك مصر سجل 4.72 جنيها للشراء، و4.75 للبيع.
جدير بالذكر أن هناك توقعات بارتفاع الريال السعودى مقابل الجنيه في الفترة المقبلة بسبب زيادة معدلات الاستثمار السعودي في المنطقة العربية عامة وخاصة مصر.
جدير بالذكر أن هناك توقعات بارتفاع الريال السعودى مقابل الجنيه في الفترة المقبلة بسبب زيادة معدلات الاستثمار السعودي في المنطقة العربية عامة وخاصة مصر.