رئيس البورصة يلتقي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية لبحث سبل التعاون

عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اجتماعا اليوم الخميس، مع دانتي كامبيوني ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الأسكندرية ، بحضور تامر سيف الدين رئيس قطاع ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك، لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير وتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .



قال رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تستهدف الترويج لمزايا القيد في البورصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم بالطموح والرغبة في التوسع و النمو , لما يمثله قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهمية كبيرة في تحقيق نمو اقتصادي قوي غني بالوظائف.



وتابع "فريد"، ان البورصة مستعدة لتقديم باقة متنوعة من الخدمات الاستشارية لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في القيد في البورصة، مشيرًا إلى أن قيد الشركات الصغيرة في البورصة يمكنها من تنويع مصادر تمويلها بتكلفة تنافسية ويخلق لها مكانة بارزة في مجتمع الأعمال والاستثمار وتسويق لعلامتها التجارية.



ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الأسكندرية، دانتي كامبيوني ,إنه يتطلع لبناء شراكة مع البورصة المصرية لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعاملة مع البنك للاستفادة من مزايا التمويل في البورصة المصرية , بما يمكن تلك الشركات من توسيع قاعدة اعمالها.



وذكر كامبيوني ، إن سوق الأوراق المالية يعد منصة تمويل ذات كفاءة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تطوير أعمالها بتكلفة تمويل تنافسية , مقارنة بباقي منصات التمويل المختلفة .



ومن جانبه قال تامر سيف الدين , رئيس قطاع ائتمان الشركات الصغيرة , إن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وتعاون مع إدارة البورصة المصرية , لدعم وتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في تنويع مصادر تمويلها لتوسيع قاعدة اعمالها .



وفي الختام اتفق الطرفان ,على استمرار المباحثات الثنائية لتعظيم سبل التعاون بما يسمح بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ,استنادا الى قاعدة عملاء بنك الإسكندرية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

