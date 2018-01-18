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طوارئ بمستشفى الخميس المدني إثر 17 إصابة في حادث سير

الخميس 18/يناير/2018 - 02:23 م
طوارئ بمستشفى الخميس المدني إثر 17 إصابة في حادث سير
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الفجر السعودي
 
أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات بـ"صحة عسير" حالة الطوارئ بمستشفى خميس مشيط المدني، بعد وقوع حادث مروري أصيب جراءه 17 شخصاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" بالنيابة سعيد بن مداوي الأحمري: المدير المناوب فايز الأحمري أعلن حالة الطوارئ بتوجيه ومتابعة مدير المستشفى. وفق صحيفة "سبق"
 
وأضاف: "تم استقبال 17 حالة؛ منها خمس حالات غير سعودية من بينها أربعة أطفال، وقد تم تنويم ست حالات فقط، ووُضعت بقية الحالات تحت الملاحظة احترازياً؛ فيما تم تحويل أربع حالات إلى مستشفى الولادة والأطفال بالخميس."

وأردف: "الإصابات متوسطة وطفيفة، وقُدّمت لها كل الخدمات الإسعافية والعلاجية والطبية اللازمة."


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