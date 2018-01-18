أسرع طريقة لإعداد شوربة العدس.. إليكم السر

المقادير:

كوب عدس أصفر

2 كوب مرقة

ملعقة زيت

4 فصوص ثوم

بصلة

ثمرة بطاطس صغيرة

ثمرة طماطم

ثمرة جزر صغيرة

كرفس

ملح

فلفل

كمون





الطريقة:

انقعي العدس في الماء لنصف ساعة ثم صفيه من المياه.

في إناء عميق أضيفي الزيت، ثم ضعي البصل والثوم وقلبيهما حتى يصفر لونهما.

أضيفي الكمون وقلبيه حتى تتصاعد رائحته.

أضيفي بقية المكونات واتركيها لتغلي (بإمكانك إضافة المياه إذا أردتِ).

أخفضي درجة الحرارة، واتركيها تغلي مرة أخرى لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

بعد أن تهدأ اضربيها في الخلاط أو باستخدام الهاند بليندر حتى تمتزج المكونات تمامًا.





التقديم:

يمكنك تحميص نصف كوب من الشعرية، وإضافته لينضج في المرحلة الأخيرة من عمل الشوربة.

يمكنك أيضًا إضافة شرائح البصل المقلي وتزيين الشوربة بها.