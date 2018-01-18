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شبح الإيقاف يطارد "غالي" في كأس خادم الحرمين الشريفين

الخميس 18/يناير/2018 - 02:24 م
شبح الإيقاف يطارد غالي في كأس خادم الحرمين الشريفين
حسام غالي
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الفجر الرياضي
 

 

أصبح الدولي المصري حسام غالى مهددا بالغياب عن المشاركة مع فريقه النصر السعودي فى الدور ربع النهائى بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حال نجاح النصر فى تخطى دور الـ16 من منافسات البطولة.

 

ويواجه النصر فريق النهضة السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفى حال حصول حسام غالى على الإنذار الثانى فى تلك المباراة سيغيب عن المشاركة فى الدور ربع النهائى حال تأهل الفريق النصراوى بسبب الإيقاف.

 

وتنص لوائح البطولة على إيقاف اللاعب الذى يحصل على بطاقتين صفراوين أو بطاقة حمراء مباراة واحدة، على أن يعود للمباراة التى تليها فى حال تأهل فريقه.

 

وحصل غالى على إنذار فى فوز النصر على الزلفى بهدفين دون مقابل، بالمباراة التى جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32.

المزيد عن: كورة كأس خادم الاحرمين الشريفين رياضة حسام غالي النصر السعودي
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