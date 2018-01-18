خبير اقتصادي: يستنكر اختزال العلاقات المصرية الإثيوبية في ملف سد النهضة (فيديو)

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت خطوات سريعة للتوجه نحو القارة الإقريقية عامة، ومنطقة القرن الإفريقي خاصة من خلال الاقتصاد، متابعًا أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا تجاوزت 750 مليون دولار والدولة المصرية تعمل على زيادتها بشكل أكبر كثيرا، مستنكرا اختزال العلاقات المصرية الإثيوبية في ملف سد النهضة رغم أهميته.



أكد محمود عنبر، رئيس قسم الاقتصاد بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة أسوان، أن إثيوبيا تصنف باعتبارها مزرعة للرياح ضمن عدة دول على مستوى العالم، وكان لديها إمكانية لإنتاج نفس الكم من الكهرباء باستغلال الرياح بدلا من بناء سد النهضة، وبتكلفة أقل، مشيرًا إلى أن حالة الغياب المصرية عن القارة الإفريقية فترة من الزمن ملئت بواسطة قوى إقليمية مارست دورا منافسًا لمصر.