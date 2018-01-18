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مدرب أهلي جدة يطلب سرعة إنهاء قيد مؤمن زكريا

الخميس 18/يناير/2018 - 02:15 م
مدرب أهلي جدة يطلب سرعة إنهاء قيد مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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الفجر الرياضي
 

طالب الأوكرانى سيرجى ريبروف المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، سرعة إنهاء إجراءات قيد الدولي المصرى مؤمن زكريا فى قائمة الفريق، من أجل الاستعانة بخدماته فى مباراة الفريق المقبلة أمام العروبة بعد غد السبت، ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

ويسعي المدرب الأوكراني للدفع بمؤمن زكريا في التشكيلة الأساسية للفريق على حساب مهاجم الفريق مهند عسيري والذي عاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

 

وكان أهلي جدة قد تعاقد مع مؤمن زكريا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من الأهلى المصرى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى.

المزيد عن: مؤمن زكريا كورة عربية كأس خادم الحرمين العروبة أهلي جدة أخبار المحترفين
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