قتلا سائق "كريم" لسرقة 35 جنيه.. كشف غموض العثور على جثة بالتجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض العثور على جثة داخل سيارة في منطقة التجمع الأول.





تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالعثور على جثة لشخص متوفي داخل سيارة بمنطقة عصافير الجنة أمام كمبوند الصحفيين دائرة القسم.





بالانتقال والفحص تم العثور على جثة المدعو محمود حسن سالم حسن، 30 سنة، سائق بشركة كريم، ومقيم 28 شارع رشدي بدائرة قسم شرطة عابدين، داخل السيارة رقم "ن ن ع 856" ماركة ميتسوبيشي لانسر "ملك والده" وملفوف حول رقبته شال أسود اللون مثبت طرفه بمسند الكرسي، كما عثر على أفيز بلاستيك أسود اللون حول معصم اليدين "غير مربوط" وبه إصابات عبارة عن آثار زرقة حول الرقبة وجرح طعني بالفخذ الأيسر (تم نقلها لمشرحة النيابة) وتبين اختفاء الهاتف المحمول الخاص به ومفاتيح تشغيل السيارة، انتقلت الأجهزة الفنية في حينه.





بوضع الخطة موضع التنفيذ وأثناء السير في إجراءات البحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من:





أحمد رمضان سفينة أبيض، 25 سنة، عاطل ومقيم 13 شارع الكوثر من شارع أبو الفضل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

أحمد السعيد محمود أبو واصل، 22 سنة، عاطل ومقيم 68 شارع الجيش بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء (دونا السوابق).





عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا أنه نظراً لمرورهما بضائقة مالية، اختمرت في ذهنهما فكرة سرقة أحد سائقي شركة كريم لنقل الركاب والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية وهاتف محمول كرهاً عنه.





وفي سبيل ذلك قاما بالتواصل مع الشركة المشار إليها فحضر المجني عليه بالسيارة قيادته وتقابل معهما بمنطقة غمرة وطلبا منه توصيلهما لمنطقة عصافير الجنة "محل الواقعة" وفور وصولهما استغلا طبيعة المنطقة وخلوها من المارة وقام المتهم الثاني "الجالس بالمقعد الخلفي للسيارة" بخنق المجني عليه باستخدام الشال المعثور عليه وشل حركته من الخلف وحاول الأول تكبيل يديه باستخدام الأفيز المعثور عليه إلا أن المجني عليه قاومهما ووضع يده على آلة تنبيه السيارة أكثر من مرة في محاولة للاستغاثة فتعدى عليه الأول باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته بفخذه الأيسر واستوليا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 35 جنيه، وكذا مفاتيح السيارة (خشية تتبعهما) اعتقادا منهما أنه فاقد الوعي ولاذا بالفرار، وأضافا بتخلصهما من مفاتيح السيارة بإلقائها بالطريق العام.





تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، ومبلغ مالي 35 جنيها، وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة، بمسكن المتهم الأول.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



