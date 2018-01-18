واشنطن تعتبر تأجيل الانتخابات في العراق سابقة خطيرة



هذا ووافق البرلمان العراقي، ظهر اليوم، أن يكون التصويت على موعد الانتخابات سريا، وجمع يجمع 148 توقيعا لجعل التصويت على موعد الانتخابات سريا

أفادت فضائية "الحدث الإخبارية"، اليوم الخميس، في خبر عاجل لها، أن واشنطن اعتبرت تأجيل الانتخابات في العراق سابقة خطيرة.وأكدت "واشنطن"، أن تأجيل الانتخابات العراقية يقوّض الدستور ويضر بالعراق.