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واشنطن تعتبر تأجيل الانتخابات في العراق سابقة خطيرة

الخميس 18/يناير/2018 - 02:17 م
واشنطن تعتبر تأجيل الانتخابات في العراق سابقة خطيرة
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أسماء العزب
 
أفادت فضائية "الحدث الإخبارية"، اليوم الخميس، في خبر عاجل لها، أن واشنطن اعتبرت تأجيل الانتخابات في العراق سابقة خطيرة.

وأكدت "واشنطن"، أن تأجيل الانتخابات العراقية يقوّض الدستور ويضر بالعراق.

هذا ووافق البرلمان العراقي، ظهر اليوم، أن يكون التصويت على موعد الانتخابات سريا، وجمع يجمع 148 توقيعا لجعل التصويت على موعد الانتخابات سريا
المزيد عن: واشنطن سابقة خطيرة تاجيل الانتخابات العراقي البرلمان 148 توقيعا
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