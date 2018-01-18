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أمن سوهاج يكثف جهوده لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة في حمامات مستشفى

الخميس 18/يناير/2018 - 02:17 م
أمن سوهاج يكثف جهوده لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة في حمامات مستشفى
صورة ارشيفية
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عمار إبراهيم
 
تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة داخل دورات المياه بمستشفى المنشاة المركزي.


كان تلقى مركز شرطة المنشاة إخطارًا من نقطة شرطة المستشفي المركزي بالعثور علي جثة لطفل " حديث الولادة " داخل دورات مياه المستشفي.


تبين أن الجثة لطفل " حديث الولادة " غير مكتمل النمو داخل دورات مياه قسم الباطنة بالطابق الثالث بالمستشفي.

تم التحفظ علي الجثة بالمشرحة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 322 إداري المركز لسنة 2018.

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