"ولاد البلد" يبدأ جولته الثانية بالصعيد اليوم

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن العرض المسرحي "ولاد البلد"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، يستعد لجولته الثانية بالصعيد بعد نجاح جولته الأولى التى شملت محافظات الأقصر و أسوان ، حيث يبدأ العرض أولى ليالى عرضه اليوم الخميس الموافق ١٨ يناير بمحافظة أسيوط على مسرح قصر ثقافة أسيوط لمدة ثلاث ليالى حتى يوم 22 يناير من الشهر الجارى.









يليها محافظة قنا فى عدة أماكن داخل المحافظة منها قوص ، أبو تشت، نجح حمادى و ذلك إبتداء من 23 يناير الجارى إلى 3 فبراير القادم، يأتى ذلك ضمن خطة تجوال العرض تأتى ضمن خطة البيت الفني للمسرح لتجوال العروض خارج نطاق محافظة القاهرة، و التي هى حق للجمهور بالمحافظات المتعطش لمشاهدة المسرح.









"ولاد البلد" تأليف مصطفي سليم، بطولة مجموعة من شباب الفنانين، شادى أسعد، وائل مصطفي، عبد العزيز التوني، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، تأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر، إستعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين و بيشوى شوقي، إخراج محمد الشرقاوي.