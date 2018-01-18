نقيب المحامين يخاطب الجوازات والشهر العقاري لاعتماد توكيل "التحركات"‎

خاطب سامح عاشور نقيب المحامين، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري المستشار ممدوح طبوشة، ومدير مصلحة الجوازات والهجرة اللواء أحمد الأنور، لاعتماد نموذج التوكيل الخاص المعد من النقابة ومخصص للمحامين لإجراء توكيل خاص عنهم لمندوبي النقابة العامة في إجراء استخراج شهادة التحركات.





وأوضح "عاشور" أن ذلك في إطار سعي النقابة العامة للمحامين لتسهيل إجراءات تمكين المحامين من إجراءات استخراج شهادة التحركات المطلوبة وفقاً لقانون المحاماة، وحرص النقابة على المشاركة مع "الجوازات" والشهر العقاري، للمساهمة في تخفيف العبء وضغط الطلب المتزايد على طلب شهادات التحركات.





وأضاف: "ذلك من خلال تبني مبدأ وجود وكيل خاص عن المحامين سواء من مندوبي النقابة العامة مما يساعد في تقليل الزحام بمجمع التحرير أو أقسام المحافظات حال وجود مندوب واحد عن أي عدد من المحامين".





صرح بذلك عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة.





يذكر أن، نقيب المحامين ورئيس لجنة القبول، أصدر الاثنين الماضي قرارا نص على: "تيسيراً على الزملاء المحامين الذين لا تسمح ظروف عملهم القيام شخصياً باستخراج شهادة التحركات من مصلحة الجوازات فإنه يمكن لهم توكيل أحد المعينين من قبل النقابة العامة لينوب عنهم في التقدم واستلام شهادة التحركات بموجب التوكيل الخاص المعد من قبل النقابة العامة والشهر العقاري، وفي هذه الحالة تراجع الأوراق ويقبل الرسم السنوي واشتراك العلاج لحين ورود شهادة التحركات".





وجدير بالذكر، أن نظام التوكيل سينتهي العمل به، بنهاية شهر فبراير المقبل.



