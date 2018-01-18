نصائح لصاحبات الشعر المتقصف

توجد عدة نصائح يُمكن اتباعها للعناية بالشعر المتقصف، ومن هذه النصائح:





غسل الشعر مرةً واحدة أسبوعياً؛ فما لم يكن الشعر زيتياً للغاية فإنّ غسله كل يوم يمكن أن يجعله جافاً جداً، ويتكسّرُ بسهولة. النوم على وسادة حريرية، أو لف الشعر بقطعة من الحرير، وذلك لأنّ الحرير لا يحتّك مع الشعر، ويحتفظ بالرطوبة، على عكس القطن، الذي يزيلها من الشعر، مما يقللّ من إمكانية تقصف الشعر.





تجنب تعريض الشعر للحرارة بكثرة، وخصوصاً الشعر المُمَلس، لأنه يحتوي على المواد الكيميائية المُستخدمة في تمليسه، ويُنصح باستخدام أدواتٍ خالية من الحرارة، مثل بكرات الشعر، أو القضبان المرنة، التي تُستخدمُ لتجعيد الشعر، ولفّ الشعر بها ليلاً للحِفاظ على شكل التصفيفة.



